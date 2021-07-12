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12.07.2021 01:00
Рубрика: Спорт

Это очень яркий финал

Сборные Англии и Италии разыграли титул лучшей команды Старого Света
Свершилось. На лондонском стадионе "Уэмбли" мы узнали имя нового чемпиона Европы по футболу. В решающем поединке за Кубок имени Анри Делоне сражались команды Италии и Англии. В финальном матче "Скуадра адзурра" переиграла по пенальти Англию - 1:1 в основное время и 3:2 по пенальти.
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Атакующий полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг (слева) был одним из претендентов на звание лучшего игрока Евро-2020. Фото: GettyImages Атакующий полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг (слева) был одним из претендентов на звание лучшего игрока Евро-2020. Фото: GettyImages
Атакующий полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг (слева) был одним из претендентов на звание лучшего игрока Евро-2020. Фото: GettyImages

Интересно, что обе команды подошли к решающему матчу турнира на фоне серьезных достижений: итальянцы (для которых финал был четвертым в истории) не знали поражений в 33 поединках кряду, а англичане (это первый финал для "трех львов" в истории ЧЕ) пропустили лишь один раз на Евро-2020.

Тем временем на официальном сайте УЕФА были опубликованы интересные статистические показатели, с которыми мы предлагаем вам познакомиться.

Кто бежал больше и быстрее всех на Евро-2020?

Наибольший пробег (в километрах):

76,14: Педри (Испания).

72,31: Жоржиньо (Италия).

67,35: Калвин Филлипс (Англия).

66,64: Йоаким Меле (Дания).

65,91: Эмерик Ляпорт (Испания).

В свои 18 лет испанец Педри стал одним из главных открытий турнира. Статистика показывает, что он прилагал для этого много усилий. Никто не пробежал больше него. Но Испания трижды играла дополнительное время, и Педри (629), Эмерик Ляпорт (630) и Унаи Симон (630) сыграли больше минут, чем любой другой.

Кто бегал быстрее всех?

Максимальная скорость в финальной части ЧЕ-2020 в км/ч:

33,8: Лоик Него (Венгрия).

33,8: Леонардо Спинаццола (Италия).

Фото: Reuters
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33,7: Кингсли Коман (Франция).

33,6: Коди Гакпо (Нидерланды).

33,5: Дэниел Джеймс (Уэльс).

33,5: Маркус Рашфорд (Англия).

Успешные обводки

18: Рахим Стерлинг (Англия).

13: Мартин Брейтуэйт (Дания).

11: Андрей Ярмоленко (Украина).

10: Килиан Мбаппе (Франция).

10: Федерико Кьеза (Италия).

Точные навесы и прострелы

12: Эндрю Робертсон (Шотландия).

11: Давид Алаба (Австрия).

11: Рикардо Родригес (Швейцария).

11: Дэниел Джеймс (Уэльс).

10: Коке (Испания).

Сольные проходы в штрафную

14: Лоренцо Инсинье (Италия).

13: Рахим Стерлинг (Англия).

13: Килиан Мбаппе (Франция).

12: Йоаким Меле (Дания).

11: Леонардо Спинаццола (Италия).

Рекордный Евро

На завершившемся Евро-2020 был установлен новый рекорд по числу голов в финальном турнире. Мяч, забитый хорватом Миславом Оршичем в ворота Испании в матче 1/8 финала, стал 109-м на чемпионате, что превысило число голов на Евро-2016.

На Евро-2020 был установлен абсолютный рекорд по числу голов в финальных турнирах. В среднем команды забивали 2,80 мяча за матч

После гола Оршича в 1/8 финала было забито еще 14 голов, а в четвертьфиналах забили еще 12, что довело число голов на Евро-2020 за один матч до окончания турнира до 140. Средняя результативность составила 2,80 гола за матч. Правда, это лишь вторая финальная стадия Евро с участием 24 команд, но по средней результативности нынешний турнир все равно занимает первое место, если брать в расчет чемпионаты Европы после появления групповой стадии (с 1980 года).

Результативность всех чемпионатов Европы по футболу

2020 140 голов, 50 матчей (2,80 за матч).

2016 108 голов, 51 матч (2,12 за матч).

2012 76 голов, 31 матч (2,45 за матч).

2008 77 голов, 31 матч (2,48 за матч).

2004 77 голов, 31 матч (2,48 за матч).

2000 85 голов, 31 матч (2,74 за матч).

1996 64 гола, 31 матч (2,06 за матч).

1992 32 гола, 15 матчей (2,13 за матч).

1988 34 гола, 15 матчей (2,27 за матч).

1984 41 гол, 15 матчей (2,73 за матч).

1980 27 голов, 14 матчей (1,93 за матч).

1976 19 голов, 4 матча (4,75 за матч).

1972 10 голов, 4 матча (2,50 за матч).

1968 7 голов, 5 матчей (1,40 за матч).

1964 13 голов, 4 матча (3,25 за матч).

1960 17 голов, 4 матча (4,25 за матч).

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