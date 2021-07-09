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09.07.2021 22:21
Рубрика: Спорт

Определились финалисты Уимблдона среди мужчин

Текст: Максим Домчев
В финале Уимблдона встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и представитель Италии Маттео Берреттини.
Новак Джокович. Фото: Adrian DENNIS / AFP Новак Джокович. Фото: Adrian DENNIS / AFP
Новак Джокович. Фото: Adrian DENNIS / AFP

В пятницу на Уимблдоне состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира серб Новак Джокович встречался с обидчиком россиянина Карена Хачанова Денисом Шаповаловым из Канады.

Фото: AELTC / Jonathan Nackstrand / AFP
Веснина и Кудерметова сыграют в финале Уимблдона

34-летний Джокович выиграл в непростой борьбе в трех сетах. В первой партии он оказался сильнее на тай-брейке - 7:6, второй и третий сеты Новак выиграл с одинаковым счетом 7:5. Для Джоковича этот выход в финал стал третьим подряд. Ранее он пять раз побеждал на этом турнире.

Его соперник определился чуть раньше в поединке между главным открытием нынешнего Уимблдона Хубертом Хуркачем из Польши и представителем Италии Маттео Берреттини.

Седьмая ракетка мира Берреттини оказался сильнее - 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4.

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