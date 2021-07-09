Определились финалисты Уимблдона среди мужчин

В финале Уимблдона встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и представитель Италии Маттео Берреттини.

В пятницу на Уимблдоне состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира серб Новак Джокович встречался с обидчиком россиянина Карена Хачанова Денисом Шаповаловым из Канады.

34-летний Джокович выиграл в непростой борьбе в трех сетах. В первой партии он оказался сильнее на тай-брейке - 7:6, второй и третий сеты Новак выиграл с одинаковым счетом 7:5. Для Джоковича этот выход в финал стал третьим подряд. Ранее он пять раз побеждал на этом турнире.

Его соперник определился чуть раньше в поединке между главным открытием нынешнего Уимблдона Хубертом Хуркачем из Польши и представителем Италии Маттео Берреттини.

Седьмая ракетка мира Берреттини оказался сильнее - 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4.