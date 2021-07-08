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08.07.2021 09:22
Рубрика: Спорт

Англия в финале благодаря пенальти, которого не было? Отвечают Ловчев и Егоров

Легенда нашего футбола Евгений Ловчев и журналист Сергей Егоров в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, обсуждают полуфиналы Англия - Дания и Италия - Испания.
Текст: Артем Локалов

Кроме того, эксперты обсудят ситуацию с главным тренером сборной России - отставка Станислава Черчесова по-прежнему возможна, есть несколько фамилий, которые называются в качестве претендентов на этот пост.

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