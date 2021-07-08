Англия в финале благодаря пенальти, которого не было? Отвечают Ловчев и Егоров

Кроме того, эксперты обсудят ситуацию с главным тренером сборной России - отставка Станислава Черчесова по-прежнему возможна, есть несколько фамилий, которые называются в качестве претендентов на этот пост.

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