Англия в финале благодаря пенальти, которого не было? Отвечают Ловчев и Егоров
Кроме того, эксперты обсудят ситуацию с главным тренером сборной России - отставка Станислава Черчесова по-прежнему возможна, есть несколько фамилий, которые называются в качестве претендентов на этот пост.
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Саутгейт прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020 02:56
Данию многие недооценивали, но они доставили нам действительно много проблем. Об этом, комментируя победу своей команды, заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. В полуфинальном матче Евро-2020 его подопечные обошли датчан со счетом 2:1
В финале Евро-2020 сыграют Англия и Италия 00:40
Сборная Англии стала вторым финалистом Евро-2020, переиграв в дополнительное время команду Дании - 2:1. Решающий гол на счету Харри Кейна, который добил мяч в ворота после отраженного пенальти
Легенда "Скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффон оценил шансы сборной Италии 07.07.2021
"Команда очень азартная и способная стать лучшей в Европе," - так оценил сборную Италии легенда "Скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффон в интервью "РГ". Отдельно он отметил вратаря Джиджи Доннарумму, его скорость, смелость, выносливость и абсолютное спокойствие