Кейн: Победа сборной Англии на Евро станет невероятным достижением

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн рассказал о том, насколько важна победа для его команды в финале чемпионата Европы-2020.

"Победа на Евро-2020 станет для нас невероятным достижением. Мы все долго ждали момента, когда окажемся в финале. Это та возможность, за которую стоит крепко ухватиться", - приводит слова футболиста goal.com.

Кейн напомнил, что у него и его партнеров есть шанс принести стране второй в истории трофей. "Об этом мечтаешь с детства, как ты понимаешь над головой кубок. И сейчас у нас есть такая возможность", - констатировал он.

Несмотря на то, что англичан считают родоначальниками футбола, сборная этой страны за всю историю выиграла лишь чемпионат мира 1966 года, а на континентальном первенстве ни разу не доходила до финала. На Евро-2020 сборная Англии нарушила эту традицию и в решающем матче встретится на домашнем стадионе "Уэмбли" с Италией. Встреча состоится 11 июля и начнется в 22.00 мск.