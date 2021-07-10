Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
10.07.2021 10:56
Рубрика: Спорт

Кейн: Победа сборной Англии на Евро станет невероятным достижением

Текст: Максим Домчев
Харри Кейн (справа). Фото: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP Харри Кейн (справа). Фото: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Харри Кейн (справа). Фото: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн рассказал о том, насколько важна победа для его команды в финале чемпионата Европы-2020.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах

"Победа на Евро-2020 станет для нас невероятным достижением. Мы все долго ждали момента, когда окажемся в финале. Это та возможность, за которую стоит крепко ухватиться", - приводит слова футболиста goal.com.

Кейн напомнил, что у него и его партнеров есть шанс принести стране второй в истории трофей. "Об этом мечтаешь с детства, как ты понимаешь над головой кубок. И сейчас у нас есть такая возможность", - констатировал он.

Несмотря на то, что англичан считают родоначальниками футбола, сборная этой страны за всю историю выиграла лишь чемпионат мира 1966 года, а на континентальном первенстве ни разу не доходила до финала. На Евро-2020 сборная Англии нарушила эту традицию и в решающем матче встретится на домашнем стадионе "Уэмбли" с Италией. Встреча состоится 11 июля и начнется в 22.00 мск.

Новости чемпионата
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах 09.07.2021
Черчесов отказался от компенсации от РФС в 5 млн евро 09.07.2021
Решающий матч Евро-2020 между Италией и Англией пройдет 11 июля 08.07.2021
Бьорн Куйперс назначен главным судьей финала чемпионата Европы 08.07.2021
Сборная Италии закрылась на базе из-за коронавируса 09.07.2021

Сборная Италии закрылась на базе из-за коронавируса 09.07.2021

Сборная Италии по футболу закрылась на базе в Коверчано перед финалом чемпионата Европы против Англии. Причиной стали случаи коронавируса, выявленные у журналистов, освещавших игры турнира

Станислав Черчесов: Меня не увольняли, это важный момент 09.07.2021

Станислав Черчесов: Меня не увольняли, это важный момент 09.07.2021

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что покинул пост на комфортных для РФС условиях, он не был уволен. "Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте", - подчеркнул специалист

Борис Джонсон готов объявить выходной, если Англия выиграет Евро-2020 09.07.2021

Борис Джонсон готов объявить выходной, если Англия выиграет Евро-2020 09.07.2021

Британский премьер-министр Борис Джонсон готов объявить дополнительный выходной, если Англия выиграет финал Евро-2020 в матче против сборной Италии. Из-за позднего время окончания матча, скорее всего, выходной сделают не в понедельник, 12 июля, а в другой день

Спорный пенальти в пользу Англии решил судьбу полуфинала чемпионата Европы 08.07.2021

Спорный пенальти в пользу Англии решил судьбу полуфинала чемпионата Европы 08.07.2021

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы-2020, обыграв в драматичной схватке датчан. Матч команды Гарета Саутгейта против Дании получился самым скандальным на Евро. Хотя в основное время, которое завершилось боевой ничьей, никаких вопросов к арбитражу ни у кого не возникло