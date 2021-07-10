Полиция призвала фанатов без билетов на Евро держаться подальше от Лондона
Лондонская полиция призвала болельщиков сборной Англии без билетов на финал Евро-2020 в воскресенье не приезжать в Лондон, поскольку случаи заболевания COVID-19 продолжают расти в столице и по всей Британии. Силовики также попросили футбольных фанатов не собираться большими группами на фоне распространения легко переносимого и заразного варианта дельта.
Представитель полиции Лондона Лоуренс Тейлор сказал, что сотрудники правопорядка имеют "полномочия на проведение усиленной полицейской операции" на время матча, добавив, что в Скотланд-Ярде хотят, чтобы люди могли безопасно наслаждаться финалом Евро-2020, вести себя ответственно и заботиться о безопасности и благополучии других.
"Лондон по-прежнему переживает кризис общественного здравоохранения. Существуют правительственные руководящие принципы, и мы просим людей следовать им и оставаться социально дистанцированными. Мы будем обеспечивать соблюдение законодательства соразмерно и по мере необходимости, а также взаимодействовать с толпой", - пояснил Тейлор, добавив: "Если у вас нет билета на матчи, в фан-зоны или для официального посещения паба, бара или клуба, мое послание однозначно: пожалуйста, не приезжайте в Лондон - вы можете пропустить игру".
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