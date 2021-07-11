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11.07.2021 22:04
Рубрика: Спорт

Англия открыла счет в матче с Италией уже на второй минуте

Текст: Артур Нанян
Фото: Andy Rain / POOL / AFP Фото: Andy Rain / POOL / AFP
Фото: Andy Rain / POOL / AFP

Сборная Англии по футболу повела в счете в финальном матче чемпионата Европы против Италии.

Фото: Oli SCARFF / AFP
Английские фанаты начали буйствовать задолго до старта финала Евро

Уже на второй минуте с передачи Кирана Триппьера отличился защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу.

Напомним, что англичане впервые в истории принимают участие в финале Евро. Матч проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.

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