Англия открыла счет в матче с Италией уже на второй минуте
Сборная Англии по футболу повела в счете в финальном матче чемпионата Европы против Италии.
Уже на второй минуте с передачи Кирана Триппьера отличился защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу.
Напомним, что англичане впервые в истории принимают участие в финале Евро. Матч проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.
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