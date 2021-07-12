15 человек пострадали в Милане во время празднования победы Италии

Победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу свела с ума фанатов по всему Апеннинскому полуострову. Празднование началось сразу после последнего пенальти. В Риме, Милане, Неаполе и других городах в воздух взлетели сотни салютов, взорвались тысячи петард. И пиротехника стала причиной большинство ряда травм, полученных болельщиками в эту ночь. Как передает агентство ANSA, только в Милане пострадали 15 человек, троим из них понадобилась госпитализация.

Одному из них понадобилась ампутация нескольких пальцев (после взрыва петарды), другой молодой человек попал в больницу с проникающим ранением живота, на третьего упала решетка уличного ограждения.

Ночные празднования в Милане также были отмечены поджогом мусорных баков и купанием в каналах. Болельщики залезали на крыши трамваев, прыгали в фонтаны и лезли на заборы и столбы.

Аналогичные ситуации сложились в Риме, Неаполе и других городах. Полиции даже пришлось заблокировать доступ к ряду исторических памятников, чтобы избежать эксцессов. На набережные пускали только в масках и призывали соблюдать безопасную дистанцию. Однако на эти требования мало кто обращал внимание.