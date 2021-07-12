15 человек пострадали в Милане во время празднования победы Италии
Победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу свела с ума фанатов по всему Апеннинскому полуострову. Празднование началось сразу после последнего пенальти. В Риме, Милане, Неаполе и других городах в воздух взлетели сотни салютов, взорвались тысячи петард. И пиротехника стала причиной большинство ряда травм, полученных болельщиками в эту ночь. Как передает агентство ANSA, только в Милане пострадали 15 человек, троим из них понадобилась госпитализация.
Одному из них понадобилась ампутация нескольких пальцев (после взрыва петарды), другой молодой человек попал в больницу с проникающим ранением живота, на третьего упала решетка уличного ограждения.
Ночные празднования в Милане также были отмечены поджогом мусорных баков и купанием в каналах. Болельщики залезали на крыши трамваев, прыгали в фонтаны и лезли на заборы и столбы.
Аналогичные ситуации сложились в Риме, Неаполе и других городах. Полиции даже пришлось заблокировать доступ к ряду исторических памятников, чтобы избежать эксцессов. На набережные пускали только в масках и призывали соблюдать безопасную дистанцию. Однако на эти требования мало кто обращал внимание.
La liesse des Italiens, piazza Del Duomo à #Milan où ils ont fêté la victoire de l’ #Italie jusqu’au bout de la nuit !🎉🎉🎉😀😀😀👍👏👏🏆❤️💚🇮🇹 #EURO2020 #Euro2020Final #ITAENG #Italia #campionideuropa #VivoAzzurro— Florence de Silva (@Flodesil) July 12, 2021
📷 Thomas Karmann pic.twitter.com/y3DCHWsrsB
Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta…— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 12, 2021
Invece di inginocchiarsi in campo, spero si inginocchino in cella.#12luglio #campionideuropa 🇮🇹 pic.twitter.com/DawSnUb5t6
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