Англия впервые в истории сыграет в финале Евро
Во втором полуфинале Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли" в среду встречались сборные Англии и Дании. В отличие от хозяев, датская сборная уже побеждала на Евро. Тогда, в далеком уже 1992-м году, эти команды оказались в одной группе, и их матч завершился нулевой ничьей. Англия в тот раз не вышла из группы, а собранные из отпусков датчане, которые экстренно заменили на турнире сборную Югославии, выиграли золото.
Больше с тех пор пути команд на чемпионатах Европы не пересекались.
В стартовом составе англичан произошло всего одно изменение по сравнению с четвертьфиналом - на поле вернулся Букайо Сака. Датчане тоже обошлись без серьезных экспериментов.
Встреча началась с атак сборной Англии. Команда, демонстрировавшая на турнире унылый оборонительный футбол, с первых минут решила задавить соперника. Но подопечные Каспера Юльманна у своих ворот ошибок не допускали. А получив шанс, использовали его на все сто процентов. На 30-й минуте нападающий "Сампдории" Миккель Дамсгор ударом со штрафного открыл счет. 21-летний футболист еще год назад стоил около семи миллионов евро, а сейчас его трансфер оценивается уже почти в 40 миллионов.
Пропущенный мяч не остудил атакующий порыв команды Гарета Саутгейта. И скорее Рахим Стерлинг должен был забивать, но вышедший из ворот Каспер Шмейхель превратился для англичанина в непробиваемую стену.
Но на 39-й минуте гол все же состоялся. После прострела вдоль ворот Симон Кьер в борьбе со Стерлингом отправил мяч в сетку. Этот автогол стал уже 11-м на турнире. Этот рекорд наверняка продержится еще долго.
После перерыва голкипер датчан продолжил спасать команду. Защитник Гарри Магуайр пробил головой в самый угол, но сын триумфатора Евро-1992 в броске сумел отразить этот удар. В дальнейшем рисунок игры не изменился. Хотя пять замен, проведенных датчанами, немного оживили игру команды. Но счет 1:1 до конца основного времени так и не изменился.
В дополнительное время Шмейхель снова выручал. Он отразил удар Харри Кейна в дальний угол, позже даже справился с ударом с 11-метровой отметки форварда "Тоттенхэма", но форвард англичан оказался первым на добивании - 2:1. Само же нарушение в штрафной вызвало жаркие споры, но даже бригада VAR оценило умение Стерлинга падать.
Сборная Англии победила и в финале Евро-2020 сыграет с Италией. Встреча состоится 11 июля на "Уэмбли". Англичане впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы.
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