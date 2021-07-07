На Евро-2020 забит 11-й автогол
Евро-2020 еще не завершился, но один рекорд точно надолго войдет в историю футбола. В матче между сборными Англии и Дании забит 11-й автогол на турнире.
Во втором полуфинале чемпионата Европы играют Англия и Дания. После первого тайма счет в матче - 1:1.
Сборная Дании открыла счет на 30-й минуте после красивого удара со штрафного Миккеля Дамсгора. Это был первый пропущенный мяч англичан на турнире.
На 39-й минуте отличились англичане. В одной из атак капитан датчан Симон Кьер, прерывая прострел на Рахима Стерлинга, отправил мяч в собственные ворота. Этот автогол стал 11-м на турнире.
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