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07.07.2021 23:00
Рубрика: Спорт

На Евро-2020 забит 11-й автогол

Текст: Максим Домчев

Евро-2020 еще не завершился, но один рекорд точно надолго войдет в историю футбола. В матче между сборными Англии и Дании забит 11-й автогол на турнире.

Фото: REUTERS
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками

Во втором полуфинале чемпионата Европы играют Англия и Дания. После первого тайма счет в матче - 1:1.

Сборная Дании открыла счет на 30-й минуте после красивого удара со штрафного Миккеля Дамсгора. Это был первый пропущенный мяч англичан на турнире.

На 39-й минуте отличились англичане. В одной из атак капитан датчан Симон Кьер, прерывая прострел на Рахима Стерлинга, отправил мяч в собственные ворота. Этот автогол стал 11-м на турнире.

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