Италия обыграла по пенальти Испанию и вышла в финал Евро

- Соперник был великолепен, но в финал вышли мы. Справедливо это или нет, нас не волнует, - признался полузащитник итальянской команды Федерико Кьеза, открывший счет в полуфинальном матче и признанный затем лучшим игроком встречи.

С Кьезой трудно не согласиться: испанцы действительно выглядели лучше. Они больше владели мячом, создали уйму голевых моментов, как в основное время, так и в дополнительное. Однако итальянцы дотерпели и довели дело до конца.

Безусловно, стоит сказать о работе Роберто Манчини. Экс-главный тренер "Зенита" после ухода из питерского клуба почти сразу же возглавил сборную, находившуюся на тот момент в глубочайшем кризисе. Тогда итальянцы впервые за 60 лет не сумели выйти на чемпионат мира, болельщики были в ярости и требовали изменений.

Первым делом Манчини стал омолаживать состав: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Кьеза, Леонардо Спинаццола, Лоренцо Инсинье - все они стали игроками стартового состава именно при Роберто. Для начала итальянцы очень уверенно прошли отборочный цикл чемпионата Европы, победив во всех десяти матчах в группе. Ну а продолжилось все в финальной стадии турнира: "Скуадра адзурра" набрала максимальное количество очков (девять) на групповой стадии и вот добралась до финала. К слову, Италия в четвертый раз примет участие в решающей встрече Евро и может во второй раз в истории завоевать титул.

- Мы изначально настраивались только на победу. Никакой другой результат на Евро нас бы не устроил. Пенальти - это всегда жестоко. Сегодня был тяжелый матч. У испанцев отличная команда, показывающая классный футбол. Мы играли не так, как обычно делаем, но отчаянно сражались. Порой так случается: ты отходишь от своего стиля и уделяешь больше внимания определенным вещам. В данном случае - обороне. И это нормально. Нельзя все время атаковать, порой нужно и защищаться. Так делают все, не только Италия, - отметил Манчини.

Итальянцы в четвертый раз сыграют в решающем матче чемпионата Европы. Завоевывали они трофей лишь однажды - в 1968 году

Одним из героев послематчевой серии пенальти стал голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма, отразивший удар Альваро Мораты. Для Доннаруммы нынешний Евро - первый турнир, в котором он выступает в качестве основного вратаря своей сборной.

- Невозможно описать мои чувства. Хочу насладиться победой со своими партнерами по сборной. Что касается пенальти, то мы изучали всех бьющих с тренером вратарей. Ну и немного помогли инстинкты. Я был расслаблен, потому что понимал, что могу помочь команде. Мы выложились по максимуму и теперь осталось сделать последний шаг. Наша мечта должна стать реальностью, - подчеркнул Доннарумма.

Если откровенно, мало кто ожидал до старта турнира, что испанцы смогут дойти до полуфинала. Команда Луиса Энрике со скрипом стартовала в финальной стадии, не сумев победить в первых двух турах Швецию (0:0) и Польшу (1:1). Критиковали почти всех футболистов, но отдельно досталось Морате: форвард "Ювентуса" признался, что ему и его семье поступают угрозы в соцсетях. Главный тренер "красной фурии" Луис Энрике выступил с заявлением, отметив, что такие вещи недопустимы.

Однако в решающем третьем матче в группе Испания разгромила Словакию (5:0), Мората забил один из мячей. В 1/8 финала гол Альваро принес его сборной победу над Хорватией (5:3). Да и в полуфинале именно точный удар нападающего "Ювентуса", вышедшего на поле во втором тайме, позволил испанцам перевести игру в овертайм. Но в серии пенальти Мората не совладал с нервами и допустил решающий промах. В этой ситуации стоит похвалить Луиса Энрике, который похвалил своего подопечного и призвал не критиковать его.

- Я поблагодарил Альваро после матча и обнял его. Он позволил нам мечтать. Вы не знаете, но перед пенальти у Мораты болела приводящая мышца. Несмотря на это, он все равно отправился бить пенальти. Это многое говорит о нем в человеческом плане. Если говорить в целом, то я бы поставил своей команде девять баллов из десяти. Все были великолепны, включая тех, кто мало выходил на поле. Они внесли свой вклад, сборная выросла. Мы хотели сделать команду, которой болельщики гордились бы. И мы это сделали, - сказал Луис Энрике.

Капитан испанской сборной Серхио Бускетс считает, что Испания незаслуженно проиграла Италии.

- Очень обидное поражение. Мы хотели пройти до конца, но это футбол. Испания здорово выглядела на "Уэмбли", она была лучше практических во всех аспектах. Горжусь своими партнерами. Все считали фаворитом Италию, однако мы показали, кто сильнее. У нас много молодежи, набравшейся уверенности на чемпионате Европы. Наша команда еще вернется, - отметил Бускетс.

Добавим, что второй участник финала Евро-2020 определился накануне в матче Англии с Данией на "Уэмбли". Результат этой встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Решающий поединок турнира запланирован на 11 июля.

Тем временем

Сборная Аргентины вышла в финал Кубка Америки, обыграв в полуфинале по пенальти Колумбию (1:1, 3:2). Героем встречи стал голкипер "альбиселесты" Эмилиано Мартинес, отразивший три удара в послематчевой серии. В финале, который состоится в ночь на воскресенье по московскому времени, аргентинцы встретятся с хозяевами турнира бразильцами. Неймар и компания в 1/2 финала одолели Перу со счетом 1:0.