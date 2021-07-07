Карасев завершил работу на Евро-2020
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на чемпионате Европы по футболу.
Об этом сам российский арбитр написал в своем аккаунте в Instagram.
"Всем привет! Евро-2020 - это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" - написал он.
На нынешнем турнире Карасев в качестве главного судьи работал на двух матчах группового раунда и на одном в 1/8 финала. В них в общей сложности он показал 10 желтых карточек и одну красную.
Еще в трех встречах он выполнял функции четвертого арбитра, в том числе в полуфинале между сборными Италии и Испании.
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