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07.07.2021 20:39
Рубрика: Спорт

Карасев завершил работу на Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: Laszlo Balogh / AFP Фото: Laszlo Balogh / AFP
Фото: Laszlo Balogh / AFP

Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на чемпионате Европы по футболу.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Об этом сам российский арбитр написал в своем аккаунте в Instagram.

"Всем привет! Евро-2020 - это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" - написал он.

На нынешнем турнире Карасев в качестве главного судьи работал на двух матчах группового раунда и на одном в 1/8 финала. В них в общей сложности он показал 10 желтых карточек и одну красную.

Еще в трех встречах он выполнял функции четвертого арбитра, в том числе в полуфинале между сборными Италии и Испании.

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