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07.07.2021 12:43
Рубрика: Спорт

Кукуян рассудит матч за Суперкубок России

Текст: Максим Домчев
Арбитр Павел Кукуян будет работать на матче за Суперкубок России по футболу, который состоится в Калининграде.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

О назначении сообщается на сайте Российского футбольного союза. Борьбу за первый трофей нового сезона поведут 17 июля действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России московский "Локомотив".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Помогать Кукяну в этой встрече будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервным рефери назначен Иван Сиденков, резервный ассистент судьи - Александр Богданов. За систему видепомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Игорь Панин и его ассистент Алексей Стипиди.

На этот матч согласован допуск 70% зрителей от общей вместимости арены в 35 тысяч. При этом самый дешевый билет можно будет приобрести за 70 рублей.

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