Кукуян рассудит матч за Суперкубок России

Арбитр Павел Кукуян будет работать на матче за Суперкубок России по футболу, который состоится в Калининграде.

О назначении сообщается на сайте Российского футбольного союза. Борьбу за первый трофей нового сезона поведут 17 июля действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России московский "Локомотив".

Помогать Кукяну в этой встрече будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервным рефери назначен Иван Сиденков, резервный ассистент судьи - Александр Богданов. За систему видепомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Игорь Панин и его ассистент Алексей Стипиди.

На этот матч согласован допуск 70% зрителей от общей вместимости арены в 35 тысяч. При этом самый дешевый билет можно будет приобрести за 70 рублей.