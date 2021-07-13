Президенту МОК Баху в Японии приходится нелегко

Исключений никаких и ни для кого: первые три дня после приезда в Японию президент МОК Томас Бах жил, как и все гости Олимпиады, на карантине в гостинице. Совещания проводил в режиме онлайн, ни с кем лицом к лицу не встречаясь. С одной стороны, это достойный пример поведения спортивного руководителя в период пандемии. С другой… А что делать тем членам олимпийской семьи, которые в подавляющем большинстве прибудут в Токио прямо накануне Олимпиад? Похоже, всем и каждому придется набраться достойного терпения и выполнять все установленные в олимпийской столице строгие правила.

В пятницу, как раз в день начала так называемого "олимпийского перемирия", Бах должен прибыть в Хиросиму, подвергшуюся 6 августа 1945 года первой в мире атомной бомбардировке, проведенной американцами. Неожиданно, как сообщает агентство Kyodo, это вызвало недовольство части жителей города. Им кажется, что этот визит президент МОК наносит в политических, популистских целях.

Вряд ли приезд База отменят. Но протесты имеют место быть. Это и показатель того, какая нервозная обстановка создалась в стране, проводящей Олимпиаду. В период пандемии, не утихающей и в Японии, любой жест, намерение могут быть истолкованы несколько болезненно. Так что, может, не стоит президенту МОК отправляться за 800 километров из Токио в Хиросиму. К этому призывают его и немногочисленные пикетчики, которые дефилируют с соответствующими плакатами под окнами отеля, где расквартируются все члены МОК.