Новости

TikTok запустил Центр безопасности в России 12:34
В России выдано рекордное число ипотечных кредитов 12:26
Росздравнадзор оценил безопасность препаратов от COVID-19 12:25
Названы последствия заражения сразу двумя штаммами COVID-19 12:21
Заболевшего COVID Петра Мамонова не удалось вывести из комы 12:20
"Северный поток-2" могут приспособить для транспортировки водорода 12:15
В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих 12:14
В Греции всех медиков и военных обяжут пройти вакцинацию 12:12
В Геленджик после взрыва в гостинице отправили врачей из Краснодара 12:10
Роспотребнадзор оценил риск заражения сразу двумя штаммами COVID-19 11:59
Рябков: РФ усилит помощь преследуемым правоохранителями США россиянам 11:57
Оперштаб: 71% госслужащих правительства Москвы вакцинирован от COVID-19 11:53
В ВОЗ заявили об опасности смешивания разных вакцин от коронавируса 11:52
Дуэйн Джонсон выложил кадр из "Черного Адама" и стал мемом 11:52
Минэкономразвития обновило план по повышению энергоэффективности 11:44
Анна Кузнецова заявила о дефиците вожатых для детских лагерей 11:34
Шойгу: Для курсантов-летчиков испытывают два новых самолета 11:31
На островах Мартиника и Реюньон объявлено чрезвычайное положение 11:27
Минобороны поможет судостроительным заводам избавиться от старого имущества 11:26
Заболевшая коронавирусом Ирина Алферова идет на поправку 11:23
Наталья Сергунина: Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира 11:22
Более 7000 звонков получила Татьяна Москалькова на "горячую линию" 11:16
Отец Алисы Тепляковой рассказал, как дочка в 8 лет сдала ЕГЭ 11:10
Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме 11:08
Президенту МОК Баху в Японии приходится нелегко 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
ФАС защитит потребителей от необоснованно дорогих ЖКХ, связи, транспорта
ФАС защитит потребителей от необоснованно дорогих ЖКХ, связи, транспорта
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
13.07.2021 11:00
Рубрика: Спорт

Президенту МОК Баху в Японии приходится нелегко

Текст: Николай Долгополов
Фото: Behrouz MEHRI / AFP Фото: Behrouz MEHRI / AFP
Фото: Behrouz MEHRI / AFP

Исключений никаких и ни для кого: первые три дня после приезда в Японию президент МОК Томас Бах жил, как и все гости Олимпиады, на карантине в гостинице. Совещания проводил в режиме онлайн, ни с кем лицом к лицу не встречаясь. С одной стороны, это достойный пример поведения спортивного руководителя в период пандемии. С другой… А что делать тем членам олимпийской семьи, которые в подавляющем большинстве прибудут в Токио прямо накануне Олимпиад? Похоже, всем и каждому придется набраться достойного терпения и выполнять все установленные в олимпийской столице строгие правила.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
В Токио открылась Олимпийская деревня

В пятницу, как раз в день начала так называемого "олимпийского перемирия", Бах должен прибыть в Хиросиму, подвергшуюся 6 августа 1945 года первой в мире атомной бомбардировке, проведенной американцами. Неожиданно, как сообщает агентство Kyodo, это вызвало недовольство части жителей города. Им кажется, что этот визит президент МОК наносит в политических, популистских целях.

Вряд ли приезд База отменят. Но протесты имеют место быть. Это и показатель того, какая нервозная обстановка создалась в стране, проводящей Олимпиаду. В период пандемии, не утихающей и в Японии, любой жест, намерение могут быть истолкованы несколько болезненно. Так что, может, не стоит президенту МОК отправляться за 800 километров из Токио в Хиросиму. К этому призывают его и немногочисленные пикетчики, которые дефилируют с соответствующими плакатами под окнами отеля, где расквартируются все члены МОК.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Спортивные организации МОК Олимпиада в Токио