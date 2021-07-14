Лучший игрок Евро-2020 Доннарумма перешел в "ПСЖ"

Голкипер сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком французского "ПСЖ".

В среду Доннарумма заявил о том, что покидает итальянский "Милан", за который он выступал с 2015 года. А уже вечером французский клуб "ПСЖ" объявил о том, что новоявленный чемпион Европы продолжит карьеру в парижском клубе.

Контракт с 22-летним футболистом подписан на 5 лет.

"ПСЖ" рад сообщить о переходе в наш клуб Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянский голкипер подписал контракт до 30 июня 2026 года", - говорится в заявлении клуба.

Доннарумма дебютировал за миланцев в возрасте 16 лет, а нынешним летом его контракт с клубом истек.