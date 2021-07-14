Переговоры между ЦСКА и "Миланом" по Влашичу зашли в тупик

Итальянский "Милан" и московский ЦСКА не могут договориться по трансферу полузащитника российского клуба Николы Влашича. Об этом сообщил в Twitter телеканала Sport Italia Руди Га

летти.

По его данным, все упирается в сумму, которую ЦСКА хочет получить за игрока.

"Милан" готов выплатить пять миллионов евро за аренду футболиста и потом 20 миллионов в качестве трансфера. Российский клуб рассчитывает выручить за продажу полузащитника сборной Хорватии не менее 30 миллионов евро.

23-летний Влашич неплохо проявил себя на завершившемся Евро-2020. В четырех матчах он отметился одним забитым мячом за сборную Хорватии. В прошлом сезоне РПЛ на его счету 12 точных ударов. Футболист перешел в ЦСКА из "Эвертона" в августе 2018 года.