Российский футболист Никита Иосифов перешел в "Вильярреал"

Российский вингер Никита Иосифов перебрался из московского "Локомотива" в "Вильярреал", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Игрок подписал контракт на пять лет как свободный агент и присоединился ко второй команде "Вильярреала", которая выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.

Иосифов в общей сложности провел 6 матчей за "Локомотив". Также 20-летний вингер играл за молодежную и вторую команды железнодорожников. В активе Иосифова выступления за юношескую сборную России.