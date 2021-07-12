Российский футболист Никита Иосифов перешел в "Вильярреал"

Российский футболист Никита Иосифов. Фото: Елена Рыбакова/ РИА Новости
Российский вингер Никита Иосифов перебрался из московского "Локомотива" в "Вильярреал", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Игрок подписал контракт на пять лет как свободный агент и присоединился ко второй команде "Вильярреала", которая выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.
Иосифов в общей сложности провел 6 матчей за "Локомотив". Также 20-летний вингер играл за молодежную и вторую команды железнодорожников. В активе Иосифова выступления за юношескую сборную России.