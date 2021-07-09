Вратарь "Зенита" Лунев перешел в "Байер"

Российский голкипер Андрей Лунев подписал контракт с одним из ведущих футбольных клубов Германии - "Байером".

О подписании контракта голкипера с "Байером" сообщила в Telegram-канале футбольная правовая компания "Алетейя", участвовавшая в переходе футболиста. Сообщается, что контракт экс-голкипера "Зенита" Лунева с леверкузенским клубом рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что голкипер прибыл в расположение "Байера" для прохождения медосмотра, по итогам которого и должно было быть принято решение о подписании контракта.

Лунев перешел в статусе свободного агента - его контракт с "Зенитом" истек нынешним летом, и стороны не смогли договориться о его продлении. Всего за клуб из Санкт-Петербурга он провел 188 игр, пропустив 100 мячей. Также он имеет опыт выступления за сборную России.