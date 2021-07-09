Защитник сборной Парагвая Бальбуэна стал игроком "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о переходе в клуб 29-летнего защитника сборной Парагвая Фабиана Бальбуэна. С футболистом подписан контракт, который рассчитан на 4 года. Игрок перешел в российский клуб на правах свободного агента.

"Я более чем счастлив подписать контракт с "Динамо". Я выбрал "Динамо", потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие - здорово быть причастным к такой истории", - цитирует официальный сайт клуба слова парагвайца.

Бальбуэна заявил, что у него амбициозные цели - стать чемпионом России и играть в еврокубках.

Последние три сезона родившийся в городе Сьюдад-дель-Эсте Бальбуэна выступал за английский "Вест Хэм". Также на его счету 14 игр за национальную сборную Парагвая.