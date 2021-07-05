Тедеско объяснил, почему остается без работы после ухода из "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему до сих не нашел новую команду после ухода из стана москвичей.

По словам специалиста, он ничуть не обеспокоен этой ситуацией. Тедеско считает, что было бы неуважением к "красно-белым", если бы он сразу после прекращения сотрудничества со спартаковцами возглавил другую команду.

"Когда ты выкладываешься на 100 процентов, пауза после этого всегда идет на пользу. Но я никогда не чувствовал себя обессиленным - ни в "Шальке", ни в "Спартаке". В этом плане перерыв мне не нужен был. У меня был четырехлетний контракт в Гельзенкирхене, я мог остаться в Москве. Когда сказал "Спартаку", что не могу продлить соглашение, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно", - приводит слова Доменико Kicker.

Тедеско был главным тренером "Спартака" с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне "красно-белые" заняли второе место и сумели пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. Что касается Тедеско, то были разговоры об интересе к нему со стороны "Фиорентины", "Специи", а также ряда турецких клубов.