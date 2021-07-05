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05.07.2021 10:55
Рубрика: Спорт

Тедеско объяснил, почему остается без работы после ухода из "Спартака"

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Ступников/РИА Новости Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Фото: Александр Ступников/РИА Новости

Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему до сих не нашел новую команду после ухода из стана москвичей.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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По словам специалиста, он ничуть не обеспокоен этой ситуацией. Тедеско считает, что было бы неуважением к "красно-белым", если бы он сразу после прекращения сотрудничества со спартаковцами возглавил другую команду.

"Когда ты выкладываешься на 100 процентов, пауза после этого всегда идет на пользу. Но я никогда не чувствовал себя обессиленным - ни в "Шальке", ни в "Спартаке". В этом плане перерыв мне не нужен был. У меня был четырехлетний контракт в Гельзенкирхене, я мог остаться в Москве. Когда сказал "Спартаку", что не могу продлить соглашение, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно", - приводит слова Доменико Kicker.

Тедеско был главным тренером "Спартака" с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне "красно-белые" заняли второе место и сумели пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. Что касается Тедеско, то были разговоры об интересе к нему со стороны "Фиорентины", "Специи", а также ряда турецких клубов.

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