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05.07.2021 11:26
Рубрика: В мире

Власти Украины внесли комментатора Губерниева в "черный список"

Текст: Юрий Когалов
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Министерство культуры Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Как отмечается на сайте ведомства, решение было принято по представлению СБУ.

Фото: AP
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Помимо Губерниева, в "черный список" были добавлены режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко. В настоящее время в нем значатся 204 деятеля культуры. Примечательно, что в этот перечень включены и уже ушедшие из жизни Иосиф Кобзон и Валентин Гафт.

Вычеркивают артистов из этого списка крайне редко. Известен, пожалуй, лишь единичный случай. Так недавно в него попал Филипп Киркоров, но его имя исчезло из перечня уже через несколько дней. Как передает strana.ua, оба раза это было сделано по представлению Службы безопасности Украины.

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