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05.07.2021 10:58
Рубрика: Спорт

У сербского гребца, прибывшего на Игры в Токио, обнаружен ковид

Текст: Николай Долгополов
Фото: URS FLUEELER/EPA Фото: URS FLUEELER/EPA
Фото: URS FLUEELER/EPA

Как сообщается в пресс-релизе Национального олимпийского комитета Сербии, по прибытии в токийский аэропорт Ханеда у гребца Милоша Вашича обнаружен ковид. Он тут же помещен на карантин. Пока никаких явных симптомов болезни у гребца нет. Через некоторое время он должен снова пройти тестирование. И если оба теста дадут негативный результат, Вашича допустят к тренировкам. Примечательно, что остальные члены сборной Сербии по гребле, сдавшие тесты, здоровы. Да и тесты, которые Вашич с командой прошли на тренировочной базе в Афинах за 72 и 96 часов до отъезда, были отрицательны.

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Тем не менее, команду размещена поблизости от аэропорта. Если дальнейшие тесты покажут, что гребцы здоровы, им разрешат отправиться на тренировочную базу Тойама, где они продолжат подготовку к Играм.

Жаль, ибо первые 540 олимпийцев, заранее заехавшие в Японию, были здоровы. Правда, два члена сборной Уганды по боксу, которые пересекли границу еще 18 июня, и не входят в число первой полутысячи гостей, были тоже инфицированы ковидом.

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