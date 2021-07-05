У сербского гребца, прибывшего на Игры в Токио, обнаружен ковид

Как сообщается в пресс-релизе Национального олимпийского комитета Сербии, по прибытии в токийский аэропорт Ханеда у гребца Милоша Вашича обнаружен ковид. Он тут же помещен на карантин. Пока никаких явных симптомов болезни у гребца нет. Через некоторое время он должен снова пройти тестирование. И если оба теста дадут негативный результат, Вашича допустят к тренировкам. Примечательно, что остальные члены сборной Сербии по гребле, сдавшие тесты, здоровы. Да и тесты, которые Вашич с командой прошли на тренировочной базе в Афинах за 72 и 96 часов до отъезда, были отрицательны.

Тем не менее, команду размещена поблизости от аэропорта. Если дальнейшие тесты покажут, что гребцы здоровы, им разрешат отправиться на тренировочную базу Тойама, где они продолжат подготовку к Играм.

Жаль, ибо первые 540 олимпийцев, заранее заехавшие в Японию, были здоровы. Правда, два члена сборной Уганды по боксу, которые пересекли границу еще 18 июня, и не входят в число первой полутысячи гостей, были тоже инфицированы ковидом.