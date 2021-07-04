Олимпийцы с острова Самоа все-таки приедут на Олимпиаду в Токио

Первоначально предполагалось, что в Олимпийских играх в Токио примут участие олимпийцы из 206 стран. Быть может, пандемия и внесет какие-то коррективы в олимпийские планы. Пока же категоричных и окончательных отказов от участия в Олимпиаде-2020 в Токио от Национальных олимпийских комитетов (НОК) не получено: только предположения и намеки. Разве что НОК не самой большой - население около 190 тысяч - страны в мире Самоа поначалу заявил, что правительство из-за угрозы проникновения ковида на остров наложило запрет на участие команды в Играх.

Зато потом последовало уточнение: только для тех спортсменов, которые постоянно живут на территории островного государства. Таковыми стали трое штангистов. Остальные - человек восемь, тренируются в самых разных странах. И возражений против их участия в Играх-2020 нет.

Так что маленькое государство, постоянно и, понятно, без особых успехов выступающее на Олимпийских играх с 1984 года, будет достойно представлено и в Токио. Тоже повод для радости.