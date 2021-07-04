Нотка оптимизма: среди первых 540 олимпийцев, прилетевших на Игры-2020 нет инфицированных

Среди тревожных новостей о никак не отступающем ковиде, эта, переданная порталом inside the games, прозвучала оптимистично. Среди 540 участников Игр, уже прилетевших в Токио, инфицированных не обнаружено.

После недавнего визита в два токийских аэропорта премьер-министра Суга, меры безопасности в них усилены. Всю Японию насторожили два позитивных теста, сданных делегацией из Уганды. В команде боксеров было девять человек, и двое из них - спортсмен и руководитель - оказались инфицированы. После посещения премьера еще больше усилены меры безопасности. В воздушных гаванях увеличено количество персонала. В них действует специальная система скрининга. Так называемые "ковидные офицеры по связи" - их около трех тысяч, уже приступили к работе.

Тем временем, в Токио благополучно открылся Главный пресс-центр (ГПЦ). Из-за пандемии передвижение журналистов по японской столице строго ограничено. И поэтому для шести тысяч аккредитованных журналистов именно ГПЦ превратится, по крайней мере, до открытия Игр 23 июля, именно в главный центр добычи информации.

Около 59 тысяч человек из 200 стран приедет в Токио. Приезд первых 540 олимпийцев прошел без неприятных эксцессов.