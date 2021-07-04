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Рубрика: Спорт

Гол и две передачи Месси вывели Аргентину в полуфинал Кубка Америки

Текст: Максим Домчев
Сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки разгромила Эквадор - 3:0. Героем встречи стал Лионель Месси.
Фото: AFP/NELSON ALMEIDA Фото: AFP/NELSON ALMEIDA
Фото: AFP/NELSON ALMEIDA

В розыгрыше Кубка Америки определились все полуфиналисты. Аргентина встречалась с Эквадором. Матч получился упорным, но аргентинцы выиграли 3:0.

Фото: AP Photo/Andre Penner
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Голы на счету Лионеля Месси, Родриго Де Пауля и Лаутаро Мартинеса. Причем в обоих случаях капитан аргентинцев выступил в роли ассистента.

Месси отличился со штрафного, для него этот гол стал 58-м со стандарта и он на один забитый мяч обошел Криштиану Роналду.

"Трудная игра, было тяжело до первого забитого мяча. Что касается меня, то все индивидуальные призы не важны, мы здесь ради нашей цели", - сказал Месси после матча.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай.

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