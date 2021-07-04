РПЛ вошла в десятку самых дорогих лиг мира

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих лиг планеты. В топ-10 списка вошла российская Премьер-лига (РПЛ). Совокупная стоимость игроков РПЛ равна 979 миллионам евро.

На первом месте расположилась английская Премьер-лига (8,56 миллиарда евро). Следом расположились итальянская "серия А" (4,96 миллиарда) и испанская Примера (4,89 миллиарда). В топ-10 также попали: немецкая Бундеслига (4,33 миллиарда), французская "Лига 1" (3,45 млрд), португальская Примейра (1,21 млрд), английский Чемпионшип (1,12 млрд), бразильская "Серия А" (1,04 млрд) и нидерландская Эредивизи (1,01 млрд).

Если говорить конкретно о российском чемпионате, то самой дорогой командой является питерский "Зенит" (167,70 миллионов евро). В топ-3 также входят столичные "Спартак" (147,60) и ЦСКА (133,50).