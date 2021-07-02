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02.07.2021 16:46
Рубрика: Спорт

"Спартак" выкупил права на футболиста Виктора Мозеса

Текст: Артур Нанян
Нигерийский защитник Виктор Мозес подписал полноценный контракт со "Спартаком", который сумел договориться о трансфере с лондонским "Челси". Соглашение рассчитано до конца мая 2023 года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Игрок провел прошлый сезон в "Спартаке", перейдя на правах аренды из "Челси". Мозес помог своей команды завоевать серебряные медали чемпионата страны и пробиться в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Теперь "красно-белые" выкупили права на 30-летнего нигерийца у "Челси".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Буду изо всех сил помогать партнерам, чтобы в новом сезоне мы добились лучшего результата. Самое главное, наслаждаться футболом, а с этим у меня проблем точно не будет. Последний матч сезона - самый яркий момент. И забить приятно, и, конечно, выход в отбор Лиги чемпионов - это очень важно", - сказал Мозес в видеоинтервью, опубликованном на канале "Спартак" в YouTube.

Всего в прошлом сезоне Мозес провел в составе "Спартака" 20 игр и забил 4 мяча, в том числе один из них в последнем туре минувшего чемпионата России с грозненским "Ахматом", ничья позволила "красно-белым" занять итоговое второе место в турнирной таблице.

В последнем матче сезона "красно-белые" сыграли вничью с "Ахматом" (2:2) и сумели финишировать на втором месте в Премьер-лиге. Один из голов москвичей в свой актив записал как раз Мозес.

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