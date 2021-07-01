СМИ: "Фенербахче" намерен приобрести у "Зенита" Артема Дзюбу

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" рассчитывает укрепить атакующую линию команды и рассматривает вариант покупки у "Зенита" нападающего сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает fotomac.com.tr.

По данным издания, руководство "Фенербахче" отмечает отличные физические данные российского игрока и его технику. Контракт 32-летнего форварда с петербургским клубом истекает после окончания следующего сезона. Отмечается, что турецкая сторона готова вступить в переговоры и сделать "Зениту" "солидное предложение".

В составе "Зенита" Дзюба выступает с 2015 года. Вместе с командой он трижды завоевал титул чемпиона России, регулярно попадая в число лучших бомбардиров РПЛ. В минувшем сезоне на его счету 20 голов в лиге.