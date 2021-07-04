Месси обошел Роналду по голам со штрафных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси записал в свой актив один гол в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Эквадора (3:0).

Месси забил 58-й мяч в карьере прямым ударом со штрафного за национальную команду и клуб. По этому показателю Лионель превзошел форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 57 таких голов.

Кроме того, Месси теперь делит восьмое место по голам за сборную (76 мячей). Опережают Лионеля только семь футболистов: Криштиану Роналду с Али Даеи (109 голов), Мухтар Дахари (89), Ференц Пушкаш (84), Годфри Читалу (79), Хусейн Саид (79) и Пеле (77).