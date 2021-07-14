Вендел рассказал, что им интересовался ЦСКА

Полузащитник "Зенита" Вендел рассказал о том, что когда он еще выступал в Бразилии, то им интересовался московский ЦСКА.

По словам Вендела, он слышал об интересе со стороны армейцев, однако до переговоров дело так и не дошло.

"Представители ЦСКА приезжали в Бразилию, но кто с кем встречался и о чем говорили - не знаю, я продолжал играть. И лично с представителями ЦСКА не контактировал. До меня ничего такого не дошло" - сказал Вендел в интервью "Матч ТВ".

Также совпало, что пока свой самый лучший матч игрок провел именно против армейцев, когда весной нынешнего года забил два мяча.

"Но не потому что оформил дубль, а именно по игре", - сказал он.