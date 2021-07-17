Новости

На базе отдыха в Краснодарском крае на ребенка напала львица 16:59
Митрополит Иларион не будет судиться с Instagram из-за блокировки аккаунта 16:55
Гилерме рассказал о своих перспективах в сборной России 16:51
Власти Японии попросили авиакомпании ограничить число прилетающих пассажиров 16:46
В Москве простились с умершим от COVID Борисом Горячевым 16:44
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров 16:42
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Зеленые" 16:40
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Яблока" 16:39
Раскрыта причина исчезновения приехавшего на Игры-2020 штангиста из Уганды 16:25
Названы регионы, где пандемия повлияла на продолжительность жизни 16:04
Изменен порядок пересечения белорусской границы 15:24
ПЦР-тест или QR-код останутся обязательными для посещения МАКС-2021 15:11
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве 15:04
Шестилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Вашингтоне 14:30
На Кубани после наводнений расчистят опасные участки русел рек 14:14
Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ 14:11
Правительство одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений 14:01
Турчак: Россияне смогут направить свои предложения в народную программу ЕР 13:46
В Сочи набережную увеличат на 300 метров в сторону моря 13:34
Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль 13:03
"Краснодар" приобрел нападающего из Колумбии 12:38
"Барселона" получила предложение от клуба из России о переходе Брейтуэйта 12:29
14 человек, связанных с Олимпиадой-2020, сдали положительные тесты с 1 июля 12:27
Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 11:47
В Англии найден пещерный дворец короля-изгнанника IX века 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 16:51
Рубрика: Спорт

Гилерме рассказал о своих перспективах в сборной России

Текст: Максим Домчев
Вратарь ФК "Локомотив" Маринато Гилерме Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Вратарь ФК "Локомотив" Маринато Гилерме Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Вратарь ФК "Локомотив" Маринато Гилерме Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме рассказал о своих перспективах в сборной России и о том, рассчитывает ли он на вызов в команду.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Федун предложил Тедеско на пост главного тренера сборной России

Маринато Гилерме провел за сборную России 16 матчей, но после разгрома от Сербии больше не вызывался в национальную команду. Сейчас голкипер признался, что не верит в то, что новый наставник решится пригласить его снова.

"Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить", - сказал 35-летний голкипер Sport24.

Он добавил, что не затаил обиду на то, что его не взяли на чемпионат Европы. А также назвал тех, кто в ближайшем будущем будет претендовать на место в воротах в национальной команде.

"Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в "Локомотив". К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари - Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов - уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен", - уверен Гилерме.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив"