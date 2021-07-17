Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме рассказал о своих перспективах в сборной России и о том, рассчитывает ли он на вызов в команду.

Маринато Гилерме провел за сборную России 16 матчей, но после разгрома от Сербии больше не вызывался в национальную команду. Сейчас голкипер признался, что не верит в то, что новый наставник решится пригласить его снова.

"Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить", - сказал 35-летний голкипер Sport24.

Он добавил, что не затаил обиду на то, что его не взяли на чемпионат Европы. А также назвал тех, кто в ближайшем будущем будет претендовать на место в воротах в национальной команде.

"Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в "Локомотив". К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари - Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов - уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен", - уверен Гилерме.