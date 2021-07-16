Федун предложил Тедеско на пост главного тренера сборной России

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, кого он предложил Российскому футбольному союзу на пост нового главного тренера сборной России.

По словам Федуна, его кандидатом стал бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, покинувший клуб после минувшего сезона.

"Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными", - приводит его слова РИА Новости.

Другие кандидатуры он называть отказался.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство РФС ведет переговоры с иностранным специалистом и Курбаном Бердыевым.

Пост главного тренера сборной России освободился после ухода с этого поста Станислава Черчесова, под руководством которого команда не вышла из группы на Евро-2020.