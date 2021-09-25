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25.09.2021 10:04
Рубрика: Спорт

"Локомотив" уволил Скабелку, команду возглавит Никитин

Текст: Максим Домчев
Ярославский "Локомотив" уволил главного тренера команды Андрея Скабелку. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Ярославский "Локомотив" уволил главного тренера команды Андрея Скабелку. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Ярославский "Локомотив" уволил главного тренера команды Андрея Скабелку. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Ярославский "Локомотив" уволил главного тренера команды Андрея Скабелку после девяти матчей сезона КХЛ. Новым наставником команды станет Игорь Никитин.
Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею

На старте нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги ярославский "Локомотив" потерпел поражения в шести из девяти матчей. С семью очками команда располагается на 10-м месте в таблице Западной конференции.

Скабелка возглавил ярославский клуб в мае 2020 года.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", новым главным тренером команды станет Игорь Никитин, ранее возглавлявший ЦСКА. С московским клубом он в 2019 году завоевал Кубок Гагарина.

Также в Ярославле появится и Дмитрий Юшкевич, который будет отвечать за работу с защитниками.

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