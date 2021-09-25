Сарнавский победил Магомедова в главном поединке турнира АСА 129

Александр Сарнавский победил Рашида Магомедова в главном поединке турнира АСА 129, который прошел в Москве.

Турнир прошел на арене "Баскет Холл" и собрал весьма яркий состав участников. В главном бое вечера встретились россияне Сарнавский и Магомедов. Начало поединка полностью осталось за Сарнавским, который много бил и нередко его жесткие удары настигали соперника.

Лишь ближе к середине боя, продолжавшегося пять раундов, Магомедову удалось заметно прибавить и начать перехватывать инициативу.

Но времени на то, чтобы вырвать победу ему не хватило и большинство судей отдало победу Сарнавскому.

В соглавном бою турнира Гаджимурад Хирамагомедов единогласным решение судей победил Виталия Слипенко. Спортсмены представляли полусредний вес.