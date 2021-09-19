Емельяненко победил блогера Тарасова единогласным решением судей

Известный боец ММА Александр Емельяненко одержал победу над блогером Артемом Тарасовым.
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Поединок прошел в Москве и стал главным событием турнира, организованного промоушеном "Наше Дело". Бой прошел по правилам бокса.
Тарасов, заметно уступавший своему сопернику в весе, начал поединок активно. В первом раунде он был быстрее Емельяненко и за счет быстрых атак выглядел предпочтительнее.
Но со второго раунда Емельяненко перехватил инициативу, стал чаще попадать и отправил Тарасова в нокдаун.
В заключительном отрезке боя Тарасов снова побывал на полу, но сумел продержаться до финального гонга.
Судьи единогласно отдали победу Александру Емельяненко.