Емельяненко победил блогера Тарасова единогласным решением судей

Известный боец ММА Александр Емельяненко одержал победу над блогером Артемом Тарасовым.

Поединок прошел в Москве и стал главным событием турнира, организованного промоушеном "Наше Дело". Бой прошел по правилам бокса.

Тарасов, заметно уступавший своему сопернику в весе, начал поединок активно. В первом раунде он был быстрее Емельяненко и за счет быстрых атак выглядел предпочтительнее.

Но со второго раунда Емельяненко перехватил инициативу, стал чаще попадать и отправил Тарасова в нокдаун.

В заключительном отрезке боя Тарасов снова побывал на полу, но сумел продержаться до финального гонга.

Судьи единогласно отдали победу Александру Емельяненко.