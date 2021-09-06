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06.09.2021 20:28
Рубрика: Спорт

Легенда ММА Тактаров выйдет на бой с Монсоном в рамках HardCore MMA

Текст: Максим Домчев
Известный боец ММА, актер Олег Тактаров вернется в смешанные единоборства поединком против Джеффа Монсона.
Олег Тактаров. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Олег Тактаров. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Олег Тактаров. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Поединок двух легенд ММА - победителя шестого чемпионата UFC Тактарова и Монсона - состоится в рамках промоушена HardCore MMA. О проведении боя объявил глава организации Анатолий Сульянов.

Фото: AP Photo
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Олегу Тактарову 54 года, он завершил карьеру в 2008 году, одержав пять побед подряд. Имеющий российский паспорт 50-летний Джефф Монсон завершил карьеру в октябре 2016 года.

"Я все еще упорно тренируюсь, и, мне кажется, сегодня я прекрасно подготовлен к бою. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы показать максимальный результат", - приводит пресс-служба HardCore MMA слова Монсона.

Глава промоушена отметил, что с 10 лет наблюдал за боями Тактарова.

"Именно в те времена у меня зародилась мечта создать подобный проект. Пройдя через все сложности намеченного пути, у меня, наконец получилось, и я достиг желаемого. Для меня огромное счастье и честь провести стердаун и бой легенд смешанных единоборств. Это и была та цель, ради достижения которой все и начиналось", - сказал он.

Дата боя будет объявлена позже.

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