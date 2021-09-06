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06.09.2021 20:07
Рубрика: Спорт

Гостевым зрителям разрешили посещать матчи под эгидой УЕФА

Текст: Максим Домчев
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Болельщики гостевых команд смогут посещать матчи под эгидой УЕФА, это касается матчей еврокубков. Об этом сообщила в Twitter организация "Футбольные болельщики Европы". Ранее действовал запрет на присутствие гостевых зрителей на матчах турниров УЕФА.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Как сообщается, болельщики могут посещать матчи сборных и еврокубковых турниров начиная со следующей неделе. При этом любители футбола должны соблюдать правила безопасности при передвижении и соблюдать ограничения, действующие в разных государствах.

Первым турнирами, на которые будут допущены гостевые болельщики, станут игры групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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