Гостевым зрителям разрешили посещать матчи под эгидой УЕФА

Болельщики гостевых команд смогут посещать матчи под эгидой УЕФА, это касается матчей еврокубков. Об этом сообщила в Twitter организация "Футбольные болельщики Европы". Ранее действовал запрет на присутствие гостевых зрителей на матчах турниров УЕФА.

Как сообщается, болельщики могут посещать матчи сборных и еврокубковых турниров начиная со следующей неделе. При этом любители футбола должны соблюдать правила безопасности при передвижении и соблюдать ограничения, действующие в разных государствах.

Первым турнирами, на которые будут допущены гостевые болельщики, станут игры групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.