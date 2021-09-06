Россия примет Мальту в статусе лидера своей группы

Во вторник вечером на домашнем стадионе "Спартака" в Тушино сборная России проведет очередной матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. В соперниках будет Мальта.

Благодаря непростой выездной победе над Кипром (2:0) на выходных команда Валерия Карпина вышла на первое место в группе "H". Наши могли стать единоличными лидерами, но уже на последних минутах хорваты забили в ворота Словакии (1:0) и сравнялись с россиянами по набранным очкам - по десять. Опережаем мы "шашечных" только по дополнительным показателям, а именно - количеству забитых мячей (восемь против пяти).

Для прямого выхода в финальную стадию чемпионата мира России необходимо финишировать на первой строчке. Второе место гарантирует участие в стыковых встречах, но там практически наверняка команду Карпина будет ждать серьезный соперник.

Надо отметить, что у Хорватии по-прежнему есть небольшое преимущество, поскольку игру с Россией, которая станет последней в группе, она проведет на своем поле. Кроме того, Лука Модрич и компания сыграют дома и с другими конкурентами - Словенией и Словакией, в то время как нашим предстоит поездка в Словению.

В любом случае наша сборная обязана сегодня побеждать Мальту и надеяться на осечку хорватов в игре со словенцами. В противном случае Россия рискует вернуться на второе место, если "шашечные" улучшат разницу мячей. Как уже было сказано ранее, в октябре и ноябре футболистов Карпина ждут серьезные испытания, и любое преимущество перед главным преследователем пойдет только в плюс.

Где будем смотреть

7 сентября, вторник, "РЕН ТВ"

21.45. Россия - Мальта. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

21.45. Хорватия - Словения. Прямая трансляция.