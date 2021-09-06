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06.09.2021 18:20
Рубрика: Спорт

Итальянцы установили рекорд по беспроигрышной серии

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Сборная Италии по футболу установила историческое достижение: не уступив Швейцарии (0:0) в матче отбора первенства планеты-2022, "Скуадра адзурра" побила мировой рекорд по беспроигрышной серии.
Итальянцы никому не проигрывают уже 36 матчей подряд. Фото: AP Итальянцы никому не проигрывают уже 36 матчей подряд. Фото: AP
Итальянцы никому не проигрывают уже 36 матчей подряд. Фото: AP

Уже 36 встреч подряд итальянцы не знают поражений. В последний раз подопечные Роберто Манчини терпели неудачу в 2018 году - во встрече Лиги наций с португальцами (0:1). Предыдущее достижение принадлежало Испании (2007-2009) и Бразилии (1993-1996).

Фото: Gettyimages
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Забавно, что установив мировой рекорд, итальянская сборная тем не менее удостоилась немалой критики на родине. До выезда в Швейцарию команда Манчини сенсационно не сумела победить на своем поле Болгарию (1:1) и тем самым чуть осложнила себе задачу по выходу в финальную стадию чемпионата мира. На данный момент Италия лидирует в своей группе, набрав 11 очков. Далее идут швейцарцы, у которых два матча и семь очков в активе, болгары (пять), Северная Ирландия (четыре) и Литва (ноль очков).

- В Швейцарии было тот случай, когда мяч просто не хочет идти в ворота. В очередной раз мы создали достаточно моментов, чтобы победить, но не добились своего. Мы должны быть более решительны, эффективны, точны. Та же ситуация была и с Болгарией, когда Италия имела кучу шансов, а дело закончилось ничьей, - отметил Манчини.

Один из лидеров итальянской сборной и "Ювентуса" Джорджо Кьеллини также посетовал на слабую реализацию, но выразил уверенность, что в ближайшее время все наладится.

- Сегодня мы сыграли даже лучше, чем когда победили Швейцарию со счетом 3:0 на чемпионате Европы. Для гола нам не хватило всего ничего", - считает Кьеллини. - Италия уже сделала большой шаг по сравнению с матчем против Болгарии. В ноябре команда обязательно прибавит. Впереди долгий путь, все еще увидят нашу лучшую версию.

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