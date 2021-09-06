Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео"

В понедельник, 6 августа, стало известно, кто заменит в команде "Альфа Ромео" финского пилота, чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена, который после завершения сезона покидает "Формулу-1".

Со следующего чемпионата за эту команду будет выступать его соотечественник Валттери Боттас, ныне являющийся пилотом "Мерседеса".

С ним подписан многолетний контракт. Боттас с 2017 года выступал за немецкую команду.

"Рад присоединиться к "Альфа Ромео" - бренду, который не нуждается в представлении. Им принадлежит несколько замечательных страниц истории "Формулы-1", и для меня будет честь представлять эту команду", - сказал Боттас.