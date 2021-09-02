Почему знаменитый финский пилот Кими Райкконен уходит из "Формулы-1"

Один из самых известных пилотов "Формулы-1" - финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен заявил, что собирается завершить карьеру в "королевских гонках".

"Наверное, пришло время сказать: вот и все. Это будет мой последний сезон в "Формуле-1". Такое решение я принял прошлой зимой. Оно было очень нелегким, но после этого сезона пришло время для новых вещей.

Несмотря на то, что сезон еще продолжается, я хочу поблагодарить свою семью, все мои команды, всех, кто участвовал в моей гоночной карьере, и особенно всех вас, замечательных болельщиков, которые болели за меня все это время. "Формула-1" может закончиться для меня, но в жизни есть гораздо больше того, что я хочу испытать и наслаждаться. Увидимся после всего этого! С уважением, Кими" - так Райкконен сообщил о своем решении в Instagram. Напомним, что Кими дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году в составе "Заубера". Также финн выступал за "Макларен", "Лотус" и "Феррари", в составе которой стал чемпионом мира в 2007 году. С 2018 года Райкконен выступает за "Альфа Ромео".

Кроме того, добавим, что 41-летний гонщик является действующим рекордсменом "Формулы-1" по количеству проведенных Гран-при. Всего за карьеру пилот 21 раз побеждал в гонках и 18 раз завоевывал поул-позишн.