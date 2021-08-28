Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1"

Квалификации Гран-при Бельгии, прошедшая под дождем завершилась победой пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

Погодные условия в Бельгии преподнесли гонщикам неприятный сюрприз. Квалификация проходила под дождем. В третьем сегменте это привело к серьезной аварии с участием британского пилота "Макларена" Ландо Норриса.

В знаменитом повороте "Красная вода" он не справился с управлением и сильно повредил болид. В итоге квалификация была прервана, но, к счастью, жизни и здоровью самого пилота ничего не угрожает.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, победивший в квалификации, опередил Джорджа Расселла из "Уильямса" и лидера общего зачета и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса".

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин показал 20-й результат.