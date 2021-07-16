"Формула" показала болид на следующий год

В английском Сильверстоуне перед Гран-при Великобритании "Формула-1" впервые показала, как будет выглядеть болид в сезоне-2022, когда вступит в силу новый технический регламент.

"В следующем году начинается увлекательная новая глава, вступает в силу абсолютно новый свод правил, призванный обеспечить еще более зрелищные гонки", - говорится в заявлении.

Если в двух словах, у новых болидов будет более упрощенная аэродинамика, что позволит гонщикам чаще совершать обгоны и активнее атаковать. "Разница в скорости сократится, борьба станет более острой", - отметил президент "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Все компоненты машины будут поделены на несколько категорий. Какие-то команды будут разрабатывать самостоятельно, какие-то - по спецификациям Федерации автомобильного спорта. Часть компонентов можно будет покупать у конкурентов, частью - делиться со всеми.