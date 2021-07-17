Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч за Суперкубок

Капитан "Зенита" Артем Дзюба не выйдет на поле с первых минут в матче за Суперкубок России по футболу. Главный тренер команды Сергей Семак оставил его в запасе.

В 19:00 в Калининграде начнется матч за Суперкубок России, в котором чемпион страны - "Зенит" сыграет с обладателем Кубка "Локомотивом".

Тренеры команд назвали стартовые составы. У "Зенита" в нем отсутствует лидер команды Артем Дзюба, а также хорватский защитник Деян Ловрен.

Состав "Зенита": Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Вендел, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.

У "Локомотива" с первых минут появится на поле Александр Сильянов.

Состав "Локомотива": Гилерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Смолов.