"Зенит" и "Локомотив" разыграют первый трофей нового сезона

В субботу в Калининграде пройдет матч за Суперкубок, в котором встретятся чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив".

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени и будет транслироваться на Первом канале. В случае ничейного исхода не будет дополнительного времени, а сразу начнется серия послематчевых пенальти.

На правах номинальных хозяев поля "Зенит" проведет этот матч в домашнем комплекте формы лазурного цвета.

Ожидается, что с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса встречу посетят около 14 тысяч зрителей.