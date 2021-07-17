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17.07.2021 14:17
Рубрика: Спорт

"Зенит" и "Локомотив" разыграют первый трофей нового сезона

Текст: Максим Домчев
В субботу в Калининграде пройдет матч за Суперкубок, в котором встретятся чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени и будет транслироваться на Первом канале. В случае ничейного исхода не будет дополнительного времени, а сразу начнется серия послематчевых пенальти.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Экс-голкипер "Зенита" Лунев перешел в немецкий "Байер"

На правах номинальных хозяев поля "Зенит" проведет этот матч в домашнем комплекте формы лазурного цвета.

Ожидается, что с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса встречу посетят около 14 тысяч зрителей.

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