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17.07.2021 22:52
Рубрика: Спорт

Николич: Три гола мы просто привезли сами себе

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал крупное поражение от "Зенита" в матче за Суперкубок России.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В субботу в Калининграде в матче за Суперкубок России "Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 3:0. После матча наставник московского клуба Марко Николич посетовал на ошибки своих игроков.

"Зенит" - очень качественная команда, которая хорошо воспользовалась нашими ошибками. Все три гола мы просто привезли сами себе. Нельзя играть подобным образом против таких команд, как "Зенит", - сказал он.

Николич добавил, что сейчас идет перестройка команды и предстоящий сезон для "Локомотива" станет трудным.

Относительно трансферов Николич отметил, что, конечно же, хотел бы иметь в команде Месси, но он и без этого считает "Локомотив" - лучшим для себя.

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