Березуцкий рассказал, в какой футбол будет при нем играть ЦСКА

Назначенный на пост главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что под его руководством команда будет играть в современный и зрелищный футбол.

В понедельник ЦСКА объявил о назначении Алексея Березуцкого на пост главного тренера клуба. В этом статусе он принял участие в онлайн-встрече с болельщиками. На ней наставник армейцев рассказал о том, как будет играть команда под его руководством.

"В красивый атакующий футбол, в современный. Тот футбол, который будет приносить результат, исходя из тех игроков, которые есть", - сказал он. Также Алексей Березуцкий рассказал,что сделал предложение своему брату Василию, который работает в "Краснодаре", войти в его тренерский штаб.