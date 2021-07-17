Боярский выступил против назначения Бердыева на пост главного тренера сборной России

Боярский признался, что не является большим поклонником таланта Курбана Бердыева и выразил сомнение, что этот специалист именно тот, кто нужен сборной в нынешней ситуации.
"Бердыев не подходит сборной России. Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и "Рубин" никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны. Если не он, то кто? Я не знаю, на этот вопрос мало кто может ответить. У нас сейчас нет достойных кандидатов", - заявил Боярский "Спорт-Экспрессу".
Боярский также выразил мнение, что сборная России не сможет пройти отбор на чемпионат мира в Катаре.
"Мы не сможем выйти в Катар. Мы слабая команда! Новый тренерский штаб и идеи не помогут", - уверен он.
После неудачи на чемпионате Европы сборную России покинул Станислав Черчесов, под руководством которого команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2016. А на Евро-2020 россияне не сумели выйти из группы, крупно проиграв Бельгии и Дании и с минимальным счетом переиграв Финляндию.
Среди кандидатов на пост главного тренера сборной есть иностранные специалисты, рассматривается и кандидатура Курбана Бердыева. Ранее председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал, что предложил на этот пост экс-наставника своей команды Доменико Тедеско.