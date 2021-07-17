Боярский выступил против назначения Бердыева на пост главного тренера сборной России

Известный футбольный болельщик, народный артист Михаил Боярский заявил, что категорически против назначения на пост главного тренера сборной России по футболу Курбана Бердыева.

Боярский признался, что не является большим поклонником таланта Курбана Бердыева и выразил сомнение, что этот специалист именно тот, кто нужен сборной в нынешней ситуации.

"Бердыев не подходит сборной России. Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и "Рубин" никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны. Если не он, то кто? Я не знаю, на этот вопрос мало кто может ответить. У нас сейчас нет достойных кандидатов", - заявил Боярский "Спорт-Экспрессу".

Боярский также выразил мнение, что сборная России не сможет пройти отбор на чемпионат мира в Катаре.

"Мы не сможем выйти в Катар. Мы слабая команда! Новый тренерский штаб и идеи не помогут", - уверен он.

После неудачи на чемпионате Европы сборную России покинул Станислав Черчесов, под руководством которого команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2016. А на Евро-2020 россияне не сумели выйти из группы, крупно проиграв Бельгии и Дании и с минимальным счетом переиграв Финляндию.

Среди кандидатов на пост главного тренера сборной есть иностранные специалисты, рассматривается и кандидатура Курбана Бердыева. Ранее председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал, что предложил на этот пост экс-наставника своей команды Доменико Тедеско.