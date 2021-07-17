Бердыев прокомментировал переговоры с РФС

Известный тренер Курбан Бердыев, являющийся одним из претендентов на пост главного тренера сборной России по футболу, рассказал о переговорах с РФС.

Ранее стало известно, что Бердыев, который в последнее время работал в Казахстане, прилетел в Москву. СМИ связывают этот факт с переговорами с РФС о назначении на пост наставника сборной.

Однако сам тренер эту информацию опроверг.

"Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал", - заявил Бердыев "Чемпионату".

Ранее сообщалось, что в РФС намерены пригласить иностранного наставника, а если не удастся договориться, то возможен вариант с назначением Бердыева, который последние два года не работал тренером.