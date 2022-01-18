Новости

Дома-интернаты будут работать в закрытом режиме из-за "омикрона" 15:06
Собянин продлил домашний режим и удаленку из-за угрозы "омикрона" 15:00
Голикова: "Омикрон" активно развивается внутри России 14:53
Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращены до семи дней 14:51
Губернатор Подмосковья перенес обращение к жителям из-за коронавируса 14:49
Столичный оперштаб отметил стабильный уровень госпитализаций с COVID-19 14:45
Бербок возложила цветы к могиле Неизвестного солдата 14:44
Голикова: Заболеваемость коронавирусом выросла в 67 регионах России 14:44
Мишустин предложил привлекать студентов в кол-центры по коронавирусу 14:42
Михаил Мишустин сообщил о переносе Российского инвестиционного форума 14:36
Кабмин направит 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом 14:33
Голикова: "Омикрон" стал доминирующим штаммом в Москве и Петербурге 14:30
Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удаленку 14:25
Володин: Для педофилов готовим новые отягчающие обстоятельства 14:16
Путин пообщается с олимпийцами перед поездкой в Пекин 14:13
Нарышкин сравнил террор на Украине с временами гитлеровской оккупации 14:02
Мишустин отложил маркировку велосипедов и ввел для кресел-колясок 14:02
Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ на тему санкций против банков РФ 13:52
Мошенника из Норвегии задержали в Москве 13:48
Главой Европарламента избрана Роберта Метсола 13:48
Жириновский призвал запретить крещенские купания в этом году 13:47
Песков рассказал о возможном участии Путина в крещенских купаниях 13:42
Песков рассказал о подготовке Послания президента 13:40
Захарова: Российским дипломатам на Украине поступают персональные угрозы 13:38
IKEA выпустила в продажу игрушку по рисунку школьника из Петербурга 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 14:13
Рубрика: Власть

Путин пообщается с олимпийцами перед поездкой в Пекин

Текст: Кира Латухина

Президент встретится с российской олимпийской сборной 25 января. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Нарышкин: США пытаются дискредитировать Олимпиаду в Пекине

"Президент так или иначе обязательно пообщается с нашей олимпийской командой", - сказал Песков.

"С учетом того, что в Китае очень и очень жесткие требования к прибывающим на спортивные соревнования, скорее всего, это будет в режиме видеоконференцсвязи", - уточнил пресс-секретарь президента, подтвердив, что встреча назначена на 25 января.

Власть Работа власти Внутренняя политика Спорт Олимпийские игры Президент Олимпиада в Пекине