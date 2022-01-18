Путин пообщается с олимпийцами перед поездкой в Пекин

Президент встретится с российской олимпийской сборной 25 января. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент так или иначе обязательно пообщается с нашей олимпийской командой", - сказал Песков.

"С учетом того, что в Китае очень и очень жесткие требования к прибывающим на спортивные соревнования, скорее всего, это будет в режиме видеоконференцсвязи", - уточнил пресс-секретарь президента, подтвердив, что встреча назначена на 25 января.