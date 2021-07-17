"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России

В субботу в Калининграде состоялся матч за Суперкубок России по футболу, в котором за первый трофей нового сезона боролись чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив". В стартовом составе питерцев не вышел Артем Дзюба, но и без него у Сергея Семака достаточный выбор исполнителей.
В первом тайме "Зенит" сумел открыть счет на 25-й минуте. Гжегож Крыховяк неосмотрительно отдал передачу на партнера, которую прервал Далер Кузяев. Полузащитник прошел с мячом почти до штрафной и неотразимо пробил.
Во втором тайме оборона "Локомотива" пропустила выход Сердара Азмуна один на один с Маринато Гилерме. Иранский форвард спокойно отправил мяч в сетку.
Окончательный результат был установлен в самом конце встречи. Александр Ерохин принес "Зениту" крупную победу и второй год подряд команда с берегов Невы завоевала Суперкубок.