"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России

"Зенит" со счетом 3:0 разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России. В составе команды Сергея Семака отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.

В субботу в Калининграде состоялся матч за Суперкубок России по футболу, в котором за первый трофей нового сезона боролись чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив". В стартовом составе питерцев не вышел Артем Дзюба, но и без него у Сергея Семака достаточный выбор исполнителей.

В первом тайме "Зенит" сумел открыть счет на 25-й минуте. Гжегож Крыховяк неосмотрительно отдал передачу на партнера, которую прервал Далер Кузяев. Полузащитник прошел с мячом почти до штрафной и неотразимо пробил.

Во втором тайме оборона "Локомотива" пропустила выход Сердара Азмуна один на один с Маринато Гилерме. Иранский форвард спокойно отправил мяч в сетку.

Окончательный результат был установлен в самом конце встречи. Александр Ерохин принес "Зениту" крупную победу и второй год подряд команда с берегов Невы завоевала Суперкубок.